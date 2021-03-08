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Власти Москвы отметили более высокую заболеваемость COVID во вторую волну
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Коронавирусом в Москве во вторую волну переболели в три раза больше людей, чем в первую волну, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в... ПРАЙМ, 08.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Коронавирусом в Москве во вторую волну переболели в три раза больше людей, чем в первую волну, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.
"Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболели в три раза больше людей", — сказала Ракова.
Заммэра отметила, что с сентября Москва жила полноценной жизнью в отличие от Европы. По ее словам, постепенно за полгода сформировался популяционный иммунитет. "…Есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор. И понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну", — заявила она.