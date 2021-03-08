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Меры, принятые для ограничения распространения COVID-19, оказались эффективными в борьбе с сезонным гриппом и другими заболеваниями, заявила на брифинге в понедельник директор... ПРАЙМ, 08.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 8 мар – ПРАЙМ. Меры, принятые для ограничения распространения COVID-19, оказались эффективными в борьбе с сезонным гриппом и другими заболеваниями, заявила на брифинге в понедельник директор подразделения глобальной подготовки к инфекционным явлениям Всемирной организации здравоохранения Сильви Брийон.
"Действительно, мы следим за вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру, и несколько месяцев назад в южной части планеты мы увидели, что был крайне низкий уровень распространения гриппа. И в северной части мы также наблюдаем низкий уровень. Есть две гипотезы. Одна, наиболее удовлетворительная, говорит о том, что меры, принятые для сокращения распространения COVID-19, также очень эффективны против гриппа", — сказала она.
По ее словам, в этом году также сильно сократилось распространение и других сезонных инфекций. Именно поэтому необходимо продолжать соблюдать все меры, принятые для защиты общественного здравоохранения, чтобы сократить распространение других заболеваний.