ЖЕНЕВА, 8 мар – ПРАЙМ. Меры, принятые для ограничения распространения COVID-19, оказались эффективными в борьбе с сезонным гриппом и другими заболеваниями, заявила на брифинге в понедельник директор подразделения глобальной подготовки к инфекционным явлениям Всемирной организации здравоохранения Сильви Брийон. Власти Москвы отметили более высокую заболеваемость COVID во вторую волну

"Действительно, мы следим за вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру, и несколько месяцев назад в южной части планеты мы увидели, что был крайне низкий уровень распространения гриппа. И в северной части мы также наблюдаем низкий уровень. Есть две гипотезы. Одна, наиболее удовлетворительная, говорит о том, что меры, принятые для сокращения распространения COVID-19, также очень эффективны против гриппа", — сказала она.

По ее словам, в этом году также сильно сократилось распространение и других сезонных инфекций. Именно поэтому необходимо продолжать соблюдать все меры, принятые для защиты общественного здравоохранения, чтобы сократить распространение других заболеваний.