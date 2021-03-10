МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали использовать сюжет со звонком потенциальной жертве под видом "полицейских", расследующих утечки данных, из-за которых якобы можно снять деньги по доверенности прямо в отделении банка, в этом убедился корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт. Эксперты рассказали, как мошенники могут проникать в мобильный банк

Журналисту позвонил неизвестный с городского номера, представился сотрудником полиции, продиктовал номер жетона и заявил, что некий гражданин пытался снять его деньги в отделении банка "по нотариально заверенной доверенности". Хищение якобы было предотвращено благодаря бдительности сотрудника банка, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность. Лжеполицейский пытался выяснить, в каких банках обслуживается жертва, уверяя, что в них начнется проверка.

Еще, по его словам, такая информация необходима, чтобы предугадать, в какой банк отправится злоумышленник с доверенностью. Таким образом, по словам лжеполицейского, получится предотвратить еще одну попытку хищения и поймать афериста. Журналист прервал разговор и позвонил в свой банк. "В данном случае вам звонил мошенник. Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обсуживаетесь и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую", — заявили в кредитной организации.

Легенда "социальных инженеров" со звонками от "полицейских", расследующих утечки данных, в последнее время получила широкое распространение, заявила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, хотя схемы с использованием "правоохранителей" известны давно.

Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников, отметила Лазарева. Выудив сведения о счетах и картах, злоумышленники используют их сами для хищения средств и оформления подложных кредитов, а также пополняют многочисленные базы данных, которые продают за большие деньги в даркнете, пояснила эксперт. По словам Лазаревой, таких лжеполицейских выдают просьбы давать пояснения и раскрывать информацию по телефону.

Ранее в российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) сообщали, что в прошлом году в России было совершено порядка 15 миллионов мошеннических звонков. Прогноз на текущий год – 19 миллионов таких звонков.