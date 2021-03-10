МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге составляет 5,8 тысячи рублей, другу — в среднем 12,3 тысячи, а родственнику — 18 тысяч рублей, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, кому точно нельзя давать деньги в долг

Исследование основано на данных опроса 2,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 428 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 1 по 18 февраля 2021 года.

"Средняя сумма, которую россияне готовы подкинуть "до зарплаты" коллеге, составляет 5,8 тысячи рублей. Другу могут одолжить почти в 2 раза больше: в среднем 12,3 тысячи рублей. Родственнику — в 3 раза больше: 18 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

Отмечается, что мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины, — в среднем 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно. Респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу большей суммой, чем молодежь до 24 лет: 6,4 тысячи и 5 тысяч рублей соответственно. "Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей могут одолжить коллеге в среднем 4 тысячи рублей, граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей — 8,2 тысячи рублей", — указали аналитики.

Согласно исследованию, россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты — нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причем мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8% соответственно). Количество респондентов, которые выручают своих сослуживцев, одалживая финансы, растет с увеличением возраста опрошенных: 5% среди молодежи до 24 лет и 11% среди граждан старше 45 лет.

По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать деньги в долг, причем чаще стали обращаться к родственникам, а не в банки за кредитами. Суммы, которые россияне готовы одолжить, за 2 года выросли незначительно, например, коллеге могут дать в долг в среднем на 800 рублей больше, чем 2 года назад.