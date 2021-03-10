МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российские мужчины 8 марта проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, у женщин же время подъема не отличалось от других выходных дней, показало исследование сотового оператора МТС, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Оператор проанализировал обезличенные "большие данные" и использование цифровых сервисов экосистемы компании в праздничные выходные по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

"8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время. Подъем в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней", — говорится в исследовании. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

При этом женщины 23 февраля предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина – траты в этой категории возросли на 40% по сравнению с обычным выходным днем, 8 марта же расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин увеличились на 38%. Траты на алкоголь у представителей обоих полов и в тот, и в другой праздник выросли примерно на 30%, средний чек у мужчин был выше примерно на 10%.

Отмечать гендерные праздники в ресторанах россияне начинали уже с первого праздничного выходного — траты в ресторанах 21 февраля и 6 марта выросли примерно на 20%. В День защитника Отечества рост составил уже 28%, а в Международный женский день – 85%. Кроме того, 23 февраля и 8 марта женщины на 30% чаще вызывали такси, у мужчин же расходы в этой категории увеличились только в День защитника Отечества — на 24%.

У тех, кто предпочел остаться дома, в топе фильмов для домашнего просмотра, по данным онлайн-кинотеатра "МТС ТВ", 23 февраля было кино, рассчитанное на мужскую аудиторию — "Ford против Ferrari", "Артур и Мерлин: Рыцари Камелота" и "Мальчишник в Европе". Женщины 8 марта выбирали фильмы для семейного просмотра — "Стендап под прикрытием", мультфильм "Последний богатырь: Корень зла" и "Непосредственно Каха". Власти пригрозили заблокировать Twitter на территории России

Аналитики также отметили, что мужчины 23 февраля общались в мессенджерах в два раза активнее, чем обычно, а женщины — как в обычный выходной день. "8 марта трафик увеличился в 2,5 раза у всех пользователей, а также на 30% вырос объем данных, передаваемый в Instagram, профиль использования социальных сетей мужчинами не изменился. Голосовой трафик в праздничные дни не отличался от обычных выходных", — говорится в исследовании.