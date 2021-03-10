2021-03-10T10:51:00+03:00
2021-03-10T11:00:08+03:00
2021-03-10T10:51:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210310/833198586.html
Власти обдумывают план индексации пенсий работающим пенсионерам
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сформированы несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство РФ направило их в администрацию президента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Мы... ПРАЙМ, 10.03.2021
труд, россия, новости, общество
https://1prime.ru/images/83227/39/832273935.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/39/832273935.jpg
https://1prime.ru/images/83227/39/832273934.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/39/832273934.jpg
https://1prime.ru/images/83227/39/832273933.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/39/832273933.jpg
https://1prime.ru/business/20210310/833198687.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Сформированы несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство РФ направило их в администрацию президента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство <…> предоставило в администрацию президента", — сказал он на заседании комитета Госдумы.
Министр также выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.