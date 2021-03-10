МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Сформированы несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство РФ направило их в администрацию президента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство <…> предоставило в администрацию президента", — сказал он на заседании комитета Госдумы. Власти подтвердили планы поставок Aurus Senat первым частным клиентам

Министр также выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.