МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 079, до 4 351 553, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 079 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 973 (10,7%) без клинических проявлений". — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1116, Санкт-Петербурге — 959, Нижегородской области — 378. В Сенате прокомментировали решение снизить скорость работы Twitter

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах.

Выписаны 13 350 человек после COVID-19, за все время — 3 945 527.

Число подтвержденных случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч (90 275).