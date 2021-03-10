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https://1prime.ru/society/20210310/833199139.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 079
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Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 079, до 4 351 553, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За последние сутки... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 079, до 4 351 553, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 079 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 973 (10,7%) без клинических проявлений". — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1116, Санкт-Петербурге — 959, Нижегородской области — 378.
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах.
Выписаны 13 350 человек после COVID-19, за все время — 3 945 527.
Число подтвержденных случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч (90 275).