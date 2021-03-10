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Власти назвали причину проблем с доступом к государственным сайтам
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. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением работы Twitter со... ПРАЙМ, 10.03.2021
интернет, сайты, технологии, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. До этого Роскомнадзор сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований российского законодательства об удалении запрещенного в РФ контента.
"Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", — сказали в Минцифры РФ.
"По информации, полученной от "Ростелекома", временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter", — добавили в министерстве.