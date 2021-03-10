МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.

В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. До этого Роскомнадзор сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований российского законодательства об удалении запрещенного в РФ контента. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

"Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", — сказали в Минцифры РФ.

"По информации, полученной от "Ростелекома", временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter", — добавили в министерстве.