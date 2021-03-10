МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) и дефицит свинины на внутреннем рынке КНР могли стать причиной передачи коронавируса от животных людям, говорится в исследовании, проведенном учеными из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя (провинция Шэньси). Доказана связь восприимчивости к коронавирусу с группой крови

Исследование опубликовано на сайте PrePrints и еще не прошло экспертную оценку.

Эпидемия АЧС вспыхнула в 2018 году в Китае. Это привело к нарушению поставок свинины внутри страны.

К концу 2019 года эпидемия африканской чумы свиней распространилась по большей части территории Китая и стала причиной дефицита свинины на внутреннем рынке, а также привела к резкому скачку цен на этот вид мяса. Свинина – один из наиболее потребляемых китайцами видов мяса. Рост цен и дефицит привели к вынужденному поиску альтернативных источников мяса в стране, включая мясо диких животных.

"Крупномасштабный дефицит свинины на внутреннем рынке Китая из-за распространившейся по всей стране эпидемии вируса АЧС привел к выбраковке и мерам контроля, которые серьезно нарушили стандартную цепочку поставок мяса… Это нарушение значительно повысило риски контакта человека с инфицированными дикими животными, потребление их мяса… Мы предполагаем, что поставки альтернативных видов мяса … привели к успешной передаче от животных прародителя вируса SARS-CoV-2 в Ухане", — говорится в исследовании.

Споры о том, был ли рынок морепродуктов в китайском Ухане источником распространения инфекции или вирус попал туда из другого места, до сих пор продолжаются. Специалистам пока не удалось выявить "нулевого пациента" или установить, как, когда и при каких обстоятельствах вирус мог передаться от животного-носителя к человеку.