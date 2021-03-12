МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ношение внутренних наушников на протяжении долгого времени может повлечь развитие различных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Диетолог рассказала о простом способе похудеть к лету

По его словам, от того, что ухо будет заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит, или отомикоз. Особенно высок риск у людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или по долгу службы используют наушники по много часов, как, например, работники колл-центров.

"Второй момент – в слуховом проходе есть сера, и, затыкая ухо наушником, мы просто проталкиваем серу вглубь и спрессовываем, она начинает прилипать к барабанной перепонке, и формируется плотная серная пробка. Ухо вначале будет заложено, а потом разовьется так называемый контактный отит", – предостерег Зайцев.

Также длительное прослушивание громкой музыки ведет к проблемам со слухом. Для минимизации негативных последствий нужно правильно выбирать наушники.

"Накладные наушники, студийные, которые полностью закрывают раковину – это хорошо, они полностью закрывают раковину, мы изолируем себя от окружающих звуков и слышим все вполне комфортно. Наушники, которые засовываются в ухо, из-за неплотного контакта приходится вставлять глубже. При этом сам наушник стоит у барабанной перепонки и сильно воздействует на внутреннее ухо. От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать", – сказал Зайцев.

Зачастую, чтобы заглушить окружающие звуки, люди включают в наушниках воспроизведение на максимальной громкости, однако так делать не следует. По его словам, лучше вообще отказаться от наушников в местах с повышенным уровнем шума. И в целом хорошо было бы сократить время их использования, сказал специалист.

"Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте – там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность – два раза в день по полчаса, и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50%. Так мы не повредим ушам", – отметил Зайцев.

Врач напомнил, что к слуху необходимо относиться бережно, поскольку что вернуть его будет очень сложно.

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