МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Руки – один из самых частых путей передачи инфекции, и поэтому их регулярная обработка антисептиками в условиях пандемии COVID-19 важна по-прежнему рассказал в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич. Врач объяснил, почему опасно надолго оставлять наушники в ушах

Снизить риск заболевания помогают такие меры, как социальная дистанция, масочно-перчаточный режим и обработка рук антисептиками. Между тем, если масочный режим в целом соблюдается, то на регулярную обработку рук антисептиками некоторые перестали обращать внимание.

"Человек дотрагивается либо до больного человека, либо до каких-то поверхностей, до которых дотронулся больной человек. На этих поверхностях существует какое-то количество инфекционных агентов, и когда они попадают на ладони человека, они очень легко могут попасть и в организм. Чаще всего это происходит, когда человек начинает руками дотрагиваться до своих слизистых – это могут быть глаза, рот и нос. Это один из самых частых путей заражения. Если человек часто моет руки или обрабатывает их санитайзером, риск заражения той или иной инфекцией снижается", – отметил Менделевич.

Доктор медицинских наук рассказал, что при выборе антисептика надо обращать внимание на его состав.

"Антисептик антисептику рознь. Есть огромное количество разных антисептиков, содержащих разные химические элементы. Самые эффективные – на основе спирта. Обрабатывать руки нужно как можно чаще, но при этом нельзя забывать о том, что любой санитайзер – химическое вещество, которое разрушает человеческую кожу. Поэтому помимо санитайзеров надо применять различные увлажнители, крем, либо выбирать антисептики с содержанием тех или иных элементов защиты кожи", – порекомендовал Менделевич.

Он также посоветовал после контактов с любой поверхностью или с другим человеком, например, после рукопожатия, воспользоваться санитайзером.

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