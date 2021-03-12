МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россиян больше всего успокаивают такие звуки, как мурчание котов и прибой, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного аудиосервисом "СберЗвук" и медицинским онлайн-сервисом "СберЗдоровье" ко Всемирному дню сна. Диетолог рассказала о простом способе похудеть к лету

Респондентам предложили выбрать звуки, расслабляющие и настраивающие на сон. В результате голосования победило кошачье мурчание.

Также в первую пятерку вошли стук колес поезда, шум дождя, звук набегающих волн и музыкальные треки из личных плейлистов опрошенных.

Кроме того, россияне рассказали, что для восстановления после стресса или обретения спокойного состояния духа им достаточно услышать голос любимого человека, звуки саксофона и потрескивание костра. Респонденты также отметили, что нервы может успокоить шелест денежных купюр, неразборчивый шепот и прослушивание АСМР-контента.

Психотерапевт сервиса "СберЗдоровье" Гурген Хачатурян прокомментировал, что правильно подобранные композиции могут расслаблять с помощью сочетания ритмов и гармонии звучания. Музыка способна убрать ненужные мысли, не вызывая эмоциональный отклик.

Участники исследования рассказали, что настроиться на сон им помогают скрипка Ванессы Мэй, глубокий и хриплый голос Высоцкого, композиции Ланы Дель Рэй, песня Moon River в исполнении Фрэнка Синатры и космическое звучание Энигмы.

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