МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. После перенесенного COVID-19 людям, желающим следить за фигурой, нужно учитывать последствия болезни и сбалансированно питаться, рассказала в эфире радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева. Диетолог рассказала о простом способе похудеть к лету

По ее словам, в восстановительный период рекомендуется обильное питание, при этом оно должно быть сбалансированное — с акцентом на белок, полезные жиры и долгоиграющие углеводы.

"Это не значит, что надо восстанавливаться и сразу есть все подряд, мы все равно соблюдаем умеренность и акцент на определенных полезных для организма продуктах. Прежде всего рекомендуется есть белковую пищу, потому что за время болезни теряются полезные элементы – аминокислоты, минералы. Белок нужен для восстановления организма, ведь люди худеют за счет мышечной массы: активность меньше, человек болеет, больше лежит", – сказала она.

Диетолог также рассказала, какие продукты нужно выбрать, чтобы питание в наибольшей степени способствовало восстановлению после болезни.

"Источники белка – это мясо, желательно нежирное, то есть не баранина, не свинина, пусть это будет курица, индейка, а также рыба и морепродукты. Полезные углеводы – цельнозерновые крупы. Фрукты, овощи содержат клетчатку, которая будет способствовать улучшению пищеварения, хорошему бактериальному росту", — пояснила она.

За период болезни бактериальный состав микрофлоры существенно ухудшается за счет того, что пациент принимает много различных препаратов, также добавляется стресс, и болезнь в целом сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.

"Даже шоколадки можно, если вам от этого хорошо. Но это должна быть не целая шоколадка, а два квадратика в день, для хорошего самочувствия", – уточнила Черняева.

При желании активно взяться за здоровье и приобрести хорошую форму лучше не сразу отказываться от всего, а менять свой рацион постепенно, советует она.

"Если для начала мы хотя бы уберем добавленный сахар – перестанем сластить чай и кофе, которые пьем много раз за день, даже за месяц можно на этом скинуть до двух килограммов", – подчеркнула врач.

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