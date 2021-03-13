МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Пять стран-членов ЕС — Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия — призвали Брюссель к проведению саммита лидеров Евросоюза по поводу неравномерного распределения вакцин среди стран блока, сообщила австрийская газета Kurier со ссылкой на письмо лидеров указанных стран.

По данным издания, австрийский канцлер Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС "осуществляются не на равной основе". В ВОЗ изучают сообщения об отказе от вакцины AstraZeneca в странах ЕС

"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и усугублять огромное неравенство между государствами-членами к этому лету", — подчеркнули лидеры пяти стран.

"Мы призываем вас… как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (стран ЕС)", — сказано в письме, копию которого приводит издание.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что дозы вакцин против коронавируса, о поставках которых договорился Евросоюз, неравномерно распределяются между европейскими странами. Пандемия подтолкнула молодежь чаще брать микрокредиты

Он сообщил, что обсудил этот вопрос и сравнил данные по поставкам с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришли к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривались в ЕС.

В частности, по словам Курца, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии.

Курц отметил, что есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на котором были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями — сверх квот ЕС.

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