МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране – Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", — заявили в фонде.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Одобрение вакцины "Спутник V" уже в 50 странах является новым важным этапом. РФПИ сотрудничает с партнерами по всему миру и предлагает одну из лучших вакцин по эффективности, безопасности и доступности. Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря "Спутник V", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.
Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Читайте также:
https://1prime.ru/state_regulation/20210311/833215275.html