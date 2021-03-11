МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране – Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", — заявили в фонде. "Спутник V" обогнал Pfizer по числу стран, одобривших применение

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Одобрение вакцины "Спутник V" уже в 50 странах является новым важным этапом. РФПИ сотрудничает с партнерами по всему миру и предлагает одну из лучших вакцин по эффективности, безопасности и доступности. Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря "Спутник V", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.

Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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