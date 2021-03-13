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В Германии оценили шансы на одобрение "Спутника V" в Европе
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Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" и член бундестага Алис Вайдель считает, что у российской вакцины "Спутник V" есть все шансы на одобрение в Евросоюзе, сообщило... ПРАЙМ, 13.03.2021
спутник v, вакцинация, евросоюз, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" и член бундестага Алис Вайдель считает, что у российской вакцины "Спутник V" есть все шансы на одобрение в Евросоюзе, сообщило "Радио Спутник".
"Это обеспечит реальную конкуренцию вакцин", — считает Вайдель.
Сообщается, что представители "Альтернативы для Германии" встретились с разработчиками российской вакцины. В ходе встречи участники обсудили процесс вакцинации граждан в ФРГ и России.
Возможность допуска вакцины "Спутник V" на рынок Европы 4 марта начало изучать Европейское агентство лекарственных средств. "Спутник V" проверяют на соответствие европейским стандартам безопасности и эффективности.
По состоянию на 13 марта, использование российской вакцины одобрили более 50 государств мира, в том числе страны Европы. Отмечается, что Словакия заказала 2 млн доз "Спутника". В Италии намерены развернуть производство вакцины из РФ.
Журнал The Lancet в феврале опубликовал результаты третьей фазы испытаний "Спутника V". Установлено, что эффективность вакцины составляет примерно 91,6%.
Ранее Европа обеспокоилась неравномерным распределением вакцин