МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" и член бундестага Алис Вайдель считает, что у российской вакцины "Спутник V" есть все шансы на одобрение в Евросоюзе, сообщило "Радио Спутник". Эксперт оценил риск срыва вакцинации от COVID в Европе

"Это обеспечит реальную конкуренцию вакцин", — считает Вайдель.

Сообщается, что представители "Альтернативы для Германии" встретились с разработчиками российской вакцины. В ходе встречи участники обсудили процесс вакцинации граждан в ФРГ и России.

Возможность допуска вакцины "Спутник V" на рынок Европы 4 марта начало изучать Европейское агентство лекарственных средств. "Спутник V" проверяют на соответствие европейским стандартам безопасности и эффективности.

По состоянию на 13 марта, использование российской вакцины одобрили более 50 государств мира, в том числе страны Европы. Отмечается, что Словакия заказала 2 млн доз "Спутника". В Италии намерены развернуть производство вакцины из РФ.

Журнал The Lancet в феврале опубликовал результаты третьей фазы испытаний "Спутника V". Установлено, что эффективность вакцины составляет примерно 91,6%.

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