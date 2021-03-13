МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Кремль сообщил о подготовке информационной атаки на "Спутник V"

"На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше… Ничего похожего", — рассказал Гинцбург. К ноябрю следующего года 70% россиян будут привиты от коронавируса, сказал он.

На данный момент нет онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием для "Спутника V", исключение — химиотерапия.

"Нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда, естественно, больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток. Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации", — сообщил Гинцбург.

Кроме того, пока не рекомендуется делать прививку от COVID при тяжелых аллергиях в анамнезе.

Помимо этого, продолжительность действия вакцины может составить более 2 лет, сообщил глава центра имени Гамалеи.

"Спутник V" первый по качеству среди вышедших в мире в массовый оборот вакцин, заключил Гинцбург. В 91,6% случаев после вакцинации "Спутник V" происходит защита от инфекции.

Прививаться после перенесенного коронавируса следует тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител.

"Те, которые переболели, лучше проверить наличие протективных антител, уровень антител. И если он ниже определенного уровня, обязательно прививаться", — рассказал Гинцбург.

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