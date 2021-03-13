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Ученые назвали способ снизить тягу к фаст-фуду
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Снижение уровня стресса помогает есть меньше фастфуда, выяснили исследователи Университета Огайо. Об этом сообщило издание Science Daily. Ученые провели исследование, в котором... ПРАЙМ, 13.03.2021
наука, фаст-фуд, новости, экономика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Снижение уровня стресса помогает есть меньше фастфуда, выяснили исследователи Университета Огайо. Об этом сообщило издание Science Daily.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 338 женщин от 18 до 39 лет с маленькими детьми. Женщины, согласившиеся на эксперимент, были из малообеспеченных семей. Им предложили пройти 16-недельный курс похудения.
Сообщается, что ученые не стали менять их рацион на диетический. Женщинам разрешили в ходе эксперимента есть привычную пищу. Вместо этого исследователи сосредоточились на уменьшении уровня стресса.
«Мы повысили их осведомленность о стрессовых факторах в их жизни», — сказала ведущий научный сотрудник Мэй-Вэй Чанг.
Команда ученой рассказала женщинам, как бороться со стрессом. После следования рекомендациям, участницы стали принимать в пищу меньше жирной пищи и фастфуда, сами того не заметив.
«Снижение стресса на 1 балл по шкале его измерения — это снижение количества фастфуда в жизни человека почти на 7%», — заключили исследователи.
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