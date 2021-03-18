РИМ, 18 мар — ПРАЙМ. Природные бедствия, изменения климата, болезни зерна и скота усугубляются последствиями пандемии COVID-19 в сельском хозяйстве и для продовольственной безопасности, говорится в опубликованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). ООН прогнозирует голод "библейских масштабов" из-за коронавируса

"Начало 2020-х годов не несет облегчения от кризисов и чрезвычайных ситуаций, наполнивших 2010-е", — отмечается в документе.

Никогда еще в истории агропродовольственные системы не сталкивались с таким множеством новых и беспрецедентных угроз, включая крупные пожары, экстремальные погодные условия, необычно большие стаи пустынной саранчи и возникающие биологические угрозы, такие как пандемия COVID-19, говорится в пояснительной заметке к докладу "Воздействие стихийных бедствий и кризисов на сельское хозяйство и продовольственную безопасность".

"Эти опасности не только уносят жизни, но и разрушают источники средств к существованию в сельском хозяйстве и вызывают каскадные отрицательные экономические последствия на уровне домохозяйств, общины, страны и региона, которые могут сохраняться на протяжении нескольких поколений", — заявили в ФАО.

В докладе отмечается, что пандемия COVID-19 усугубляет состояние ряда и без того напряженных цепочек поставок продуктов питания по всему миру, которые уже страдают от стихийных бедствий, изменения климата и болезней животных и аграрных культур.

Документ призван способствовать лучшему пониманию прямых и сложных последствий различных бедствий, на которые в настоящее время накладываются пандемии COVID-19, отметили в ФАО.