МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины, представитель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива призвал соотечественников готовиться к голоду. Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Украинский эксперт обвинил МВФ в желании "содрать кожу" с жителей страны

По его словам, "саботаж и провал" программы вакцинации со стороны команды президента Владимира Зеленского привела к третьей волне пандемии коронавируса.

Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит правительство во главе с Денисом Шмыгалем, "окончательно убьет средний и малый бизнес", добавил Кива.

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