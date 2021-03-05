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Жителям Украины посоветовали готовиться к голоду
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Депутат Верховной рады Украины, представитель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива призвал соотечественников готовиться к голоду. Об этом политик написал на своей... ПРАЙМ, 05.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины, представитель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива призвал соотечественников готовиться к голоду. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
По его словам, "саботаж и провал" программы вакцинации со стороны команды президента Владимира Зеленского привела к третьей волне пандемии коронавируса.
Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит правительство во главе с Денисом Шмыгалем, "окончательно убьет средний и малый бизнес", добавил Кива.
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