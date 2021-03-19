МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Таяние грязных сугробов может приводить к аллергическим реакциям, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев. Эксперт объяснил, почему нужно срочно выкапывать машину из сугроба

По его словам, происходящее весной снеготаяние обнажает не только почву, но и слой реагентов, которыми обильно посыпали сугробы и лед зимой. В этих условиях повышается вероятность, что горожане могут принести химикаты домой на ботинках, отметил. Попадая в квартиры, реагенты могут провоцировать у людей развитие аллергических реакций, подчеркнул эксперт.

"Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию. Говорят, что реагенты против льда и снега безобидны, но не совсем. Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты – это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее", – сказал Ястребцев.

Минимизировать риск попадания реагентов в илье можно, если придя домой, тщательно протереть влажной тряпкой подошвы уличных ботинок. И не следует ходить в грязной обуви по квартире.

По мнению эколога, чтобы принципиально решить проблему, необходимо ограничить использование реагентов на городских улицах – только так можно сохранить здоровую городскую среду.

"Чтобы решить проблему, надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить", – считает Ястребцев.

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