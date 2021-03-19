МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Спиртные напитки нельзя запивать сладкой газировкой, такие жидкости только навредят, рассказал в эфире радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев. Врачи назвали сухость глаз симптомом серьезного заболевания

Для этого он рекомендует использовать простую воду или добавлять в напиток лед.

"Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда. Они не добавляют сладкую газировку, поскольку она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль, они разбавляют льдом", ‒ сказал нарколог.

При том, что алкоголь, безусловно, вреден, можно в некоторой степени снизить ущерб от него, отметил врач. Для поддержания баланса веществ следует запивать спиртные напитки другой жидкостью.

"После употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или одного глотка надо сделать один глоток другой жидкости. Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", ‒ пояснил нарколог.

Казанцев добавил, что самый надежный способ исключить вред спиртного – это вообще отказаться от алкоголя.

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