МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Чтобы правильно подготовиться к сезону аллергий, нужно заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов, а такие симптомы как ломота в суставах, слабость, вялость, повышение температуры могут свидетельствовать об инфекционном процессе, сообщили РИА Новости опрошенные врачи. Эколог раскрыл опасные свойства весенних сугробов

"Если вы не попали на приём к аллергологу и у вас не установлен диагноз, можно начать приём безрецептурных антигистаминных препаратов второго поколения за две недели до предполагаемого сезона цветения. И запишитесь на прием к аллергологу-иммунологу. Любое лечение нужно проводить под контролем врача. Если вы наблюдаетесь у врача аллерголога-иммунолога, то посетите его заблаговременно", — рассказала заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Москвы Елена Бобрикова.

По её словам, стоит проконсультироваться с врачом за две недели до начала обычного сезонного обострения болезни для назначения профилактических препаратов. Прием профилактических препаратов следует продолжить до конца сезона пыления. Необходима повторная консультация в период клинических проявлений заболевания для коррекции терапии, оценки состояния, определения дополнительных назначений.

"Если вы почувствовали затруднённое дыхание, хрипы или свист в груди, нужно обязательно обратиться к врачу, это может быть дебютом бронхиальной астмы. Очень важно пациентам даже с лёгкими проявлениями сезонной аллергии обращаться к врачам-аллергологам для выяснения причины аллергии, чтобы начать в осенний период лечение аллергенами", — объяснила врач.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Ольга Мухина рассказала, что самостоятельно иногда очень сложно различить — аллергия это или инфекционный процесс.

"Понятно, что лучше обратиться к врачу. Если вы ежегодно понимаете, что в одно и то же время у вас развивается зуд глаз, бежит из носа, вы чихаете, состояние ухудшается, когда вы выходите на улицу, нужно задуматься, что это реакция на пыльцу растений. Как правило, пациенты ставят себе диагноз сами, говорят, что ежегодно в одно и то же время происходят одни и те же события. Это — в пользу аллергии. Если же ваши симптомы сопровождаются ломотой в суставах, слабостью, вялостью, повышением температуры — это чаще свидетельствует об инфекционном процессе. И нужно срочно обратиться к врачу, чтобы не пропустить начало инфекционного заболевания", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, аллергикам можно и нужно вакцинироваться от коронавируса. "Аллергия не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Если пациент уже находится в стадии обострения аллергии, то в таких случаях вакцинацию можно провести при достижении ремиссии. Также особенно важно привиться пожилым москвичам, так как они чаще всего тяжело переносят заболевание", — подчеркнула Мухина.

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