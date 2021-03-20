МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Любое устройство, которое использует заряд аккумулятора, может работать дольше, если не тратить ресурсы на то, что не является необходимым. Основная рекомендация для увеличения работы сотового телефона между подзарядками: надо научиться отключать те функции, которые тратят заряд, но либо не нужны, либо предоставляют избыточные услуги. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"Самое первое, что может тратить энергию — это слишком высокая яркость экрана. Чтобы уменьшить расход аккумулятора разумно перенастроить яркость экрана приблизительно на 30% и включить автонастройку, которая позволит не потерять функциональность устройства, а на ярком солнце можно всегда увеличить яркость экрана вручную", — говорит эксперт.

Эксперт объяснил, когда нельзя заряжать телефон, даже если он разрядился

Еще одна группа функций, которая значительно расходует заряд батареи, — это имеющееся или возобновляемое приложениями подключение к Wi-Fi, Bluetooth или геолокации.

"Если такие подключения не являются необходимыми, то лучше их отключить, а также отключить разрешения у приложений для автоматического включения этих служб, что требует некоторого навыка в работе с настройками телефона", — отмечает Назаренко.

С подключениями к соединениям по разным каналам непосредственно связаны службы, которые получают обновленные данные, включая обновление виджетов, а также всплывающие окна push-приложений.

Если ваш бизнес не позволяет вам ни на минуту отключиться от актуальной информации или о сведениях о погоде и осадках на другом материке, то надо приобретать внешнее устройство для подзарядки, а вот если нет необходимости в обновлениях каждые 5-15 минут, то лучше их отключить — это действие может дать приблизительно один лишний час работы телефона между подзарядками.

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Для немного продвинутых пользователей подойдет путь выбора схемы энергосбережения в настройках смартфона. В современных устройствах представлен достаточно большой выбор таких схем, их использование может позволить получить дополнительно от четверти часа до полутора часов между подзарядками в зависимости от условий пользования телефоном.

При этом невнимательное отношение к температурным условиям, в которых используется ваш телефон, может разрушить всю схему экономии: яркое солнце, нагретый салон автомобиля или другие температурные особенности очень сильно влияют на сохранность заряда в аккумуляторе.

"Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки. С таким программами не все просто, некоторые из них могут дать дополнительный эффект, но при условии, что должна быть выполнена значительная часть рекомендаций, представленных выше", — резюмирует Назаренко.



