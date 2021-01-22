МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Проблема выгорания экранов связана в первую очередь с технологией, на которой основаны современные дисплеи с матрицей OLED, AMOLED и Super AMOLED, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Специалист сказал, почему лучше отказаться от смартфона с большим экраном

"Ключевая особенность технологии OLED — матрица состоит из трех цветов светодиодов (зеленого, красного и синего). И каждый из видов диодов имеют свой срок службы. Технология устроена так, что субпиксели синего цвета менее яркие, и для соблюдения цветового баланса на них приходится подавать больший ток, чем на зеленые и красные субпиксели", — поясняет эксперт.

Из-за этого срок службы синих диодов снижается, и со временем они светят всё тусклее, а оттенок экрана и вовсе уходит в зеленые и красные тона. Таким образом, выгорание обычно происходит в том месте, где используются синие или белые цвета.

"Выгоревшие пиксели можно заметить невооружённым глазом на светлом изображении, они будут темными. Если вы уже заполучили данную проблему, устранить ее не выйдет. Необходима полная замена экрана с выгоревшими пикселями", — отмечает Кузьменко. Эксперт рассказал, как понять, что ваш смартфон взломали

Дело в том, что производители еще не придумали решения проблемы выгорания пикселей, а лишь используют периодическое смещение статичных элементов интерфейса операционной системы на несколько пикселей. Как правило пользователи не замечают такое смещение, а экран удваивает срок своей службы.

Предотвратить выгорание дисплея как можно дольше поможет снижение количества времени использования телефона с максимальной яркостью экрана. Снижает вероятность выгорания экрана также темная тема оформления, считает эксперт.

"Полезной практикой будет время от времени менять обои и расположение иконок на главном экране, особенно в том случае, когда в настройках выставлено максимальное значение периода до затухания экрана", — заключил Кузьменко.