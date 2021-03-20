МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за год борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава МИД Венгрии привился вакциной "Спутник V"

По словам главврача, для него самым сложное — не видеться со своими родителями.

"Пока мы до конца их не привили. Поэтому это остается самым сложным", — сказал он на премьере документального фильма RT "Сестры" в столичном кинотеатре "Октябрь".

Проценко подчеркнул, что трудностей в работе удалось избежать благодаря команде медучреждения.

"Это же правда: Коммунарка team — dream team", — сказал он.

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