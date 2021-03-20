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Проценко рассказал, что для него самое сложное в борьбе с коронавирусом
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Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за год борьбы с новой коронавирусной инфекцией... ПРАЙМ, 20.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за год борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
По словам главврача, для него самым сложное — не видеться со своими родителями.
"Пока мы до конца их не привили. Поэтому это остается самым сложным", — сказал он на премьере документального фильма RT "Сестры" в столичном кинотеатре "Октябрь".
Проценко подчеркнул, что трудностей в работе удалось избежать благодаря команде медучреждения.
"Это же правда: Коммунарка team — dream team", — сказал он.
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