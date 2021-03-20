МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ряд продуктов усиливает вредное воздействие спиртных напитков на организм, рассказало Радио Спутник. В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем

Сообщается, что опьянение и вред от спиртного могут существенно повысить газированные напитки. Запивать алкоголь лучше водой или другим негазированным напитком, считает нарколог Алексей Казанцев. Этот совет относится ко всем видам алкоголя.

Помимо этого, врач заявил, что снизить негативное воздействие крепкого спиртного можно с помощью льда, как делают американцы.

"Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда. Они не добавляют сладкую газировку, поскольку она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль, они разбавляют льдом", ‒ сказал нарколог.

Уточняется, что необходимость пить воду во время застолья обусловлен сильным обезвоживающим эффектом горячительных напитков.

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