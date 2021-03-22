МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия взвешивает все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. ЕС планирует ввести цифровые ковид-сертификаты

По словам дипломата, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника.

"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат. Но пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы", — сказал Лавров, говоря о перспективах введения паспортов вакцинации, в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке "электронных паспортов здоровья" для международных поездок.

"Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза", — отметил министр.

В этой связи Лавров считает важным дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми.

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