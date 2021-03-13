МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Паспорта вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить заболеваемость из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого рода документов, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Голикова оценила перспективы создания международного COVID-паспорта

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного заболевания. В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить указанные документы.

"Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал", — сказал РИА Новости Вознесенский.

По его словам, в процессе выдачи названного документа возможны случаи махинаций и мошенничества. "А может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да", — сказал Вознесенский.

Он также подчеркнул, что создание COVID-паспортов выглядит сомнительно даже с технической точки зрения. "Все тест-системы не дают 100-процентную чувствительность и специфичность. Бывает и так, что антитела у человека выявили, а на самом деле это анализ другого пациента, просто перепутали пробирки", — заключил собеседник агентства.

Читайте также:

Власти рассказали о недостатках международных "ковидных паспортов"