МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Постковидный синдром, с которым сталкиваются до четверти пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, не так опасен, как собственно COVID-19, но неправильное поведение может усугубить ситуацию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов. Еврокомиссар заявил, что Евросоюзу не нужен "Спутник V"

Под постковидным синдромом подразумевается спектр симптомов, которые остаются у пациента после излечения коронавирусной инфекции. Наиболее характерные проблемы — затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений.

"О постковидном синдроме заговорили в середине прошлого года, но тогда было немного не до этого. Тогда надо было решать другие проблемы, а сейчас на первый план выходит эта вещь. Примерно 10-25% переболевших еще некоторое время сталкиваются с примерно двадцатью симптомами постковидного синдрома", — отметил врач.

По его словам, на сей счет существует много недостоверной и некачественной информации. "Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание. Надо все делать по науке, грамотно и осторожно", – пояснил Водовозов.

Чтобы лечение синдрома было правильным, нужно обращаться к врачам или, в крайнем случае, черпать информацию из проверенных источников.

"Самостоятельно человек может справиться только с неярко выраженным синдромом. Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Они сделаны для людей, перенесших ковид. Они есть и на русском языке, и там указано, как возвращаться к обычной жизни", — сказал Водовозов.

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