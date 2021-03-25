МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Больше трети жителей больших городов РФ хотели бы переехать за их пределы, но при этом иметь хорошую транспортную доступность, говорится в исследовании дизайн-бюро "Идея Плюс ", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, из каких регионов россияне готовы уехать за работой

"Интересно, что квартира мечты вопреки расхожему мнению, как оказалось, не должна располагаться в центре города, как бы престижно это не считалось. Большинство респондентов, 37%, предпочитают жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30% выбрали бы для жизни уютный спальный район", — говорится в отчете компании по итогам опроса около 1 тысячи респондентов в Москве и Санкт-Петербурге.

В то же время, почти 20% мечтают о жизни в центре многомиллионных городов. Еще 6% скорее поселились бы в небольшом городке. Оставшиеся 8% опрошенных с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.

Но, несмотря на локацию, 26% респондентов хотели бы приобрести жилье в элитном жилом комплексе, а 20% — в качественной новостройке. Еще 20% предпочитают любой ЖК — лишь бы не так называемый "муравейник". 15% опрошенных выбирают старый жилой фонд, 5% и вовсе хотели бы жить в доме с богатой историей. А вот 13% считают, что формат жилого комплекса неважен, главное, какой будет квартира.

"Интересно, что респонденты, пусть и в мечтах, но действительно готовы потратиться на идеальное жилье. Так, 32% опрошенных готовы заплатить более 15 миллионов рублей за него, 23% оценивают бюджет такой покупки в 10-15 миллионов. 20% представляют сумму от 5 до 10 миллионов рублей, 8% — 3-5 миллионов, а еще 5% не готовы потратить более 3 миллионов. Интересно, что 13% респондентов выбрали вариант более 50 миллионов рублей", — рассказали в компании.

Там добавили, что в вопросе, как именно возможно приобрести квартиру своей мечты, мнения разделились практически пополам: 49% респондентов считают, что такая покупка возможна только на свои деньги, 40% такую возможность рассматривают только в кредит. А вот 11% поделились, что не хотят покупать квартиру мечты, а предпочитают арендовать, чтобы не связывать себя обязательствами и оставлять за собой возможность менять место жительства по желанию.