ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году. Эксперт рассказал о самой важной задаче внешней политики Байдена

"Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции. Однако затем он подчеркнул, что не имеет привычки планировать на 3,5-4,5 года вперед, пока это лишь его "ожидания".

Президент США также рассказал, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.

"Я бы ожидал, что это будет именно так", — сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться в паре с Харрис, если будет переизбираться на второй срок.

Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом.