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Байден хочет баллотироваться на второй срок
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Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году. "Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — сказал... ПРАЙМ, 25.03.2021
джо байден, сша, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году.
"Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции. Однако затем он подчеркнул, что не имеет привычки планировать на 3,5-4,5 года вперед, пока это лишь его "ожидания".
Президент США также рассказал, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.
"Я бы ожидал, что это будет именно так", — сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться в паре с Харрис, если будет переизбираться на второй срок.
Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом.