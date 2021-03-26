МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский паспорт останется действительным в период до 30 дней после достижения его владельцем возраста, предусматривающего замену документа. Законопроект, в который собирается внести изменения Министерство внутренних дел России, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, согласно информации РИА Новости. В России вслед за паспортом оцифруют ещё ряд важных документов

"Паспорт является недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста", — говорится в документе. Такой же срок действия старого паспорта устанавливается при изменении имени, фамилии, отчества, даты и места рождения и пола.

Помимо этого, в законопроект внесены изменения касаемо целостности документа. Теперь паспорт может быть признан недействительным из-за износа или повреждения. "При его непригодности для дальнейшего использования вследствие износа и (или) повреждения, не позволяющих однозначно визуально определить указанные в нем сведения, либо повреждения, затрагивающего элементы защиты бланка паспорта и (или) его целостность, со дня оформления нового паспорта", — сообщается в тексте.

Также документ предполагает изменение последней страницы паспорта, будет дополнен текст памятки для его владельца, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В данный момент на 20-й странице паспорта размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ, ее заголовок звучит так: "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации". В ней упомянуто, что паспорт является основным документом гражданина страны, его обязаны иметь с 14 лет, по желанию в него могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе, а также причины, по которым паспорт является недействительным, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить паспорт и запрет на его изъятие (кроме случаев, предусмотренных законом).