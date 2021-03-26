МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский паспорт останется действительным в период до 30 дней после достижения его владельцем возраста, предусматривающего замену документа. Законопроект, в который собирается внести изменения Министерство внутренних дел России, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, согласно информации РИА Новости.
"Паспорт является недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста", — говорится в документе. Такой же срок действия старого паспорта устанавливается при изменении имени, фамилии, отчества, даты и места рождения и пола.
Помимо этого, в законопроект внесены изменения касаемо целостности документа. Теперь паспорт может быть признан недействительным из-за износа или повреждения. "При его непригодности для дальнейшего использования вследствие износа и (или) повреждения, не позволяющих однозначно визуально определить указанные в нем сведения, либо повреждения, затрагивающего элементы защиты бланка паспорта и (или) его целостность, со дня оформления нового паспорта", — сообщается в тексте.
Также документ предполагает изменение последней страницы паспорта, будет дополнен текст памятки для его владельца, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В данный момент на 20-й странице паспорта размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ, ее заголовок звучит так: "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации". В ней упомянуто, что паспорт является основным документом гражданина страны, его обязаны иметь с 14 лет, по желанию в него могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе, а также причины, по которым паспорт является недействительным, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить паспорт и запрет на его изъятие (кроме случаев, предусмотренных законом).
https://1prime.ru/society/20210326/833329141.html