МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вопреки распространенному представлению о так называемом "весеннем обострении", то есть ухудшении психического состояния людей, на самом деле подобные обострения начинаются зимой, рассказал в эфире радио Sputnik врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович. Врач рассказала о том, как можно остановить простуду

"Весной, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, все зацветает, распускается. Что касается "весенних обострений", я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы", — пояснил он.

При этом он отметил, что весной меняется гормональный фон, который, возможно, влияя на людей, "обеспечивает определенный подъем".

"Но так, чтобы это становилось явлением массовым с позиции восприятия какого-то сумасшествия ‒ я бы к этому отнесся более сдержанно", – сказал Федорович.

Говоря о том, могут ли на тревожность людей влиять фазы Луны, врач сказал, что полнолуние является определенным символом. "Есть некие средневековые описания лунатизма и так далее, в которых, на мой взгляд, больше мистики, чем реальности", — сказал он.

По словам Федоровича, четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или на его самочувствие не существует. "Но мы тяготеем ко всему таинственному, нам хочется ощущать себя частью природы или на кого-то спихнуть ответственность за свое состояние", – отметил он.

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