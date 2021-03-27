С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — ПРАЙМ. Более 350 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже сделали прививку от коронавируса, из них почти 269,5 тысячи закончили цикл вакцинации, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса. Кремль опроверг заявление Макрона о "вакцинной войне"

"Всего в Петербурге вакцинировано 354 154 человека. Из них 269 494 человек полностью закончили цикл вакцинации", — говорится в материалах совета.

За весь период в город поступило 465 842 комплекта вакцины, в том числе за последнюю неделю поступило 101 800 комплектов. Неизрасходованный остаток в поликлиниках в настоящее время составляет 55 688 комплектов.

"Для полного контроля над эпидемическим процессом необходимо продолжение массовой вакцинации. Сейчас наблюдается положительная динамика прививочной кампании. Пропускная способность пунктов, а также новые поступления вакцины позволяют набрать больший темп формирования коллективного иммунитета", — отмечается в материалах совета.

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