МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Польская авиакомпания возобновляет полеты в Россию

Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что летевший из Москвы Boeing-738, на борту которого находятся 149 человек, готовится к аварийной посадке в Краснодаре из-за неисправности закрылок.

"Благополучно сел, катится по ВПП", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба аэропорта Краснодара подтвердила, что посадка самолёт прошла благополучно.

"Самолёт приземлился… СУ 1104 ШРМ-КПА посадка в КПА благополучно в 18.19. АСК отбой в 18.21", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре ожидается аварийная посадка самолёта из Москвы со 149 людьми на борту в связи с неисправностью закрылок. По данным краснодарского аэропорта, он получил сигнал от воздушного судна Боинг-737, рейс 1104, сообщением Шереметьево-Краснодар.

Сообщается, что произошло рассогласование механизации. Была объявлена аварийная посадка, к её были месту направлены службы экстренного реагирования.

Ранее сообщалось, что В Краснодаре ожидается аварийная посадка самолета из Москвы