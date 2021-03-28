МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых были перевакцинированы, очень хорошие ответы", — сказал Логунов в эфире Первого канала. В Норвегии заявили, что ЕС придется идти на поклон к России за вакциной

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя.

Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Читайте также:

В ФРГ опасаются появления устойчивой к вакцинам мутации коронавируса