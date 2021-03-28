2021-03-28T22:52:00+03:00
2021-03-28T22:52:03+03:00
2021-03-28T22:52:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210328/833341647.html
Ряд сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис... ПРАЙМ, 28.03.2021
спутник v, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83323/00/833230009.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83323/00/833230009.jpg
https://1prime.ru/images/83323/00/833230008.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83323/00/833230008.jpg
https://1prime.ru/images/83322/99/833229996.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83322/99/833229996.jpg
https://1prime.ru/business/20210328/833338349.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых были перевакцинированы, очень хорошие ответы", — сказал Логунов в эфире Первого канала.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя.
Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Читайте также:
В ФРГ опасаются появления устойчивой к вакцинам мутации коронавируса