МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россияне пока не готовы делать прививку от коронавируса своим домашним животным, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Гинцбург ожидает массового заражения коронавирусом домашних животных

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 18-22 марта. В нем приняли участие по 500 респондентов-владельцев кошек и собак, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, из 226 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

Согласно результатам исследования, однозначно готовы делать прививку от COVID-19 своей кошке или собаке лишь по 5% владельцев животных. Скорее склонны поставить животным вакцину 12% владельцев кошек и 14% владельцев собак.

В свою очередь 42% владельцев кошек и 38% хозяев собак скорее не готовы вакцинировать своих домашних питомцев, а 41% респондентов, у которых есть кошки, и 43% владельцев собак сказали, что однозначно не планируют делать животным прививку.

Россиян также спрашивали об их готовности сделать себе прививку от коронавируса в ближайшее время. По данным опроса (18-22 марта, 1,6 тысячи респондентов, не делавших прививку от коронавируса, из 426 населенных пунктов из всех федеральных округов), 9% граждан однозначно готовы делать прививку от COVID-19, еще 19% — скорее готовы. Однозначно против вакцинации выступают 41% опрошенных.

В свою очередь 31% респондентов скорее не готовы вакцинироваться.

"Мужчин, однозначно и скорее готовых сделать прививку, больше, чем женщин: 34% и 21% соответственно. Россияне старше 45 лет заинтересованы в вакцинации больше, чем молодежь (34%). Среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей готовых сделать прививку больше всего: 35%", — отмечается в сообщении по итогам исследования.

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