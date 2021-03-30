МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Если человек чувствует головокружение, то, чтобы решить, следует ли обращаться за медицинской помощью, нужно обращать внимание на сопутствующие проявления, рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог, медицинский блогер Александр Будик. Врач объяснил, как бороться с ленью

По его словам, может проявиться, например, головокружение с ощущением вращения, чувство неустойчивости или легкости в голове. Все эти состояния могут говорить о разных проблемах.

"Если говорить о каких-то жизнеугрожающих ситуациях, то это головокружение, которое сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, нарушением работы рук или ног, когда слабость вдруг возникает. Какое-то длительное головокружение, если человек видит, что лицо его как-то перекосилось, какая-то асимметрия возникла, эти симптомы должны быть расценены как угрожающие, необходимо посетить невролога. Но, как правило, при интенсивном головокружении человек сразу вызовет скорую", – рассказал Будик.

Если человек испытывает кратковременное головокружение при вставании, например, со стула или дивана, то такое состояние посещения врача не требует.

"Есть такое состояние – ортостатическая гипотензия. В момент, когда человек встает из положения сидя, вся кровь под действием силы тяжести остается, условно, на том же месте, а голова уже поднялась, и сердцу нужно какое-то время, чтобы докачать кровь до головы. Поэтому пока внутренняя система организма настраивается на изменение положения, человек может чувствовать легкое пошатывание, покачивание. В этой ситуации мы говорим не о головокружении, а именно о неустойчивости. Это кратковременное, не очень приятное ощущение физиологично, оно ничего не требует", – считает Будик.

Также головокружение может указывать на повреждение вестибулярного аппарата.

"Если головной мозг перестает правильно воспринимать информацию в силу той или иной патологии, возникает мнимое ощущение вращения, и тогда человеку нужно обратиться к неврологу", – отметил Будик.

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