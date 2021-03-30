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Один человек погиб при аварии судна в Ленобласти
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Водолазы обнаружили тело мужчины в опрокинувшемся на заводе судне в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. "Водолазами в... ПРАЙМ, 30.03.2021
судно, чп, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — ПРАЙМ. Водолазы обнаружили тело мужчины в опрокинувшемся на заводе судне в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших – мужчина", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник при производстве работ на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. Сообщалось о двух пострадавших, которые были госпитализированы с переломами ребер, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников устанавливалось.
По факту опрокидывания судна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
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