С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — ПРАЙМ. Водолазы обнаружили тело мужчины в опрокинувшемся на заводе судне в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших – мужчина", — отмечается в сообщении. Два человека пострадали при опрокидывании судна в Ленобласти

Ранее сообщалось, что во вторник при производстве работ на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. Сообщалось о двух пострадавших, которые были госпитализированы с переломами ребер, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников устанавливалось.

По факту опрокидывания судна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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