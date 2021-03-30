МЕХИКО, 30 мар — ПРАЙМ. Власти Венесуэлы получили для исследований вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона" разработки новосибирского института "Вектор", сообщила министр науки и технологий страны Габриэла Хименес. Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

"Несколько часов назад мы получили партию российской вакцины "ЭпиВакКорона" для начала исследований в Венесуэле", — написала Хименес в своем Twitter.

Накануне вице-президент Дэлси Родригес сообщила, что страна заинтересована в одобрении этой вакцины после исследований, отметив 100% эффективность препарата.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона " и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.

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