МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Инициатива о наказании для коллекторов, использующих "запрещённые приёмы" при взаимодействии с должниками — физическими лицами, наконец-то приобрела форму законопроекта, и Госдума рассмотрит его в весеннюю сессию. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на свои источники. Аналитики выяснили, на что россияне брали займы в 2020 году

Документ, который внесли в Государственную Думу депутаты Василий Пискарев, Николай Рыжак и Эрнест Валеев, предлагает повысить меру ответственности за угрозы, применение насилия, повреждение имущества или клевету при выбивании долгов. В соответствии с законопроектом изменения будут внесены в Уголовный кодекс, а также в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса ("Формы предварительного расследования" и "Подследственность").

Подчеркивается, что особое наказание для коллекторов будет предусмотрено за умышленное повреждение имущества, угрозу насилием и его реальное применение, а также распространение заведомо ложных сведений о человеке, оскорбляющих его честь и достоинство. Это самые распространённые меры воздействия неадекватных коллекторов.

Предполагаемое наказание — от 300 до 500 тысяч рублей штрафа, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет, возможно — с запретом занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью. А если такие действия будут совершены организованной группой, то срок тюремного заключения может быть увеличен до 12 лет.

Сейчас такая противозаконная деятельность коллекторов пресекается законом № 230-ФЗ о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Но не всегда нарушителей удаётся привлечь к ответственности по уголовной статье, иногда формируется состав правонарушения, а не преступления, и к агрессивным коллекторам применяются куда более мягкие санкции по КоАП РФ. Коллекторы сказали, почему россияне не платят по кредитам

"Единая Россия" считает законопроект особенно важным, так как в кризис, вызванный пандемией, многие россияне, особенно из малообеспеченных слоёв населения, успели набрать кредитов и, что ещё хуже, микрозаймов. И работы для коллекторов теперь хватает, в том числе и для тех, кто предпочитает методы воздействия пожёстче.

Что же касается либерал-демократов, то они проект одобрили, однако уверены в том, что коллекторскую деятельность вообще следует запретить.