МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Монеты, статуэтки, игрушки и марки — то, что наиболее часто коллекционируют россияне, передает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного в рамках исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Увлекается нумизматикой, то есть собирает монеты и бумажные деньги разных стран и эпох, каждый четвертый опрошенный (25%). На втором месте по популярности — статуэтки и фигурки (11%). Многие россияне собирают игрушки (9%), марки, книги, открытки и календарики (по 5%), а также музыкальные записи и посуду (по 3%).
Также в число популярных объектов коллекционирования попали магниты (2%).
Почти четверть, 24%, опрошенных дали ответ "Другое", имея в виду коллекционирование растений, свечей, зажигалок, камней, минералов, фотографий, фотоаппаратов, часов, старинных вещей, украшений, пепельниц, значков, билетов и оружия.
В целом лишь 27% заявили, что собирают коллекции. Почти три четверти, 73% опрошенных россиян, этого не делают, назвав в качестве причин отсутствие интереса к процессу, нежелание хранить "пылесборники" и нехватку места.
В опросе приняли участие 5 тысяч человек.
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