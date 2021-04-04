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Пассажиры аварийно севшего Boeing вылетели резервным бортом
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Резервный борт с пассажирами самолета Boeing, следовавшего из Токио во Франкфурт и аварийно севшего в красноярском аэропорту, вылетел из Емельяново, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 04.04.2021
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КРАСНОЯРСК, 4 апр — ПРАЙМ. Резервный борт с пассажирами самолета Boeing, следовавшего из Токио во Франкфурт и аварийно севшего в красноярском аэропорту, вылетел из Емельяново, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что лайнер Boeing авиакомпании All Nippon Airways, следовавший по маршруту Токио — Франкфурт (Германия), вынужденно сел в красноярском аэропорту Емельяново, предварительно, из-за неполадки в левом двигателе. По данным экстренных служб, на борту находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа, их обеспечили питанием. Вечером за ними из Токио прилетел резервный борт, его вылет был запланирован на 19.30 (15.30 мск).
"В 20.39 (16.39 мск) борт вылетел из Емельяново", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию движения, был указан статус рейса: "перенаправлен в Красноярск".
Ранее запасной борт прибыл за пассажирами аварийно севшего в Красноярске Boeing