МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Негативные эмоции — неотъемлемая часть жизни, их нельзя полностью избежать, но можно использовать для собственного блага, отметила в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Светлана Колосова. Врач объяснил, как бороться с ленью

"Любые страдания, переживания и огорчения – это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность", — сказала она.

"В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют. То есть так ты растешь и избавляешься от инфантилизма, от детских реакций. Ты сможешь потом управлять своими негативными эмоциями", – отметила эксперт.

Колосова добавила, что несмотря на пользу негативных эмоций для развития личности, слишком глубоко уходить в них тоже не стоит.

"Жизнь – это удивительная история, когда ты из лимона делаешь лимонад. Ты из огорчений, переживаний, расстройств, обид и страданий делаешь свою жизнь счастливой. Очень важно не сделать несчастье концепцией жизни. Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться", – посоветовала Колосова.

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