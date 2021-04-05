МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Экспресс-тесты на COVID-19 и грипп следует включить в порядок оказания медпомощи населению, считает депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Об этом сообщает RT

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Законодатель отмечает, что сейчас не во всех медучреждениях есть экспресс-тесты на выявление COVID и вирусов гриппа. При этом ожидание результатов обычного теста может привести к осложнениям заболевания из-за несвоевременного назначения соответствующего лечения.

"Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях", — говорится в письме.

Также парламентарий попросил ввести экспресс-тесты в список медицинской укладки выездных бригад скорой медицинской помощи.

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