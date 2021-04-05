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В Госдуме просят обеспечить все больницы экспресс-тестами на инфекции
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Экспресс-тесты на COVID-19 и грипп следует включить в порядок оказания медпомощи населению, считает депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил соответствующее письмо на имя... ПРАЙМ, 05.04.2021
минздрав, госдума, тестирование на антитела к covid-19, коронавирус, новости, экономика, здоровье, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Экспресс-тесты на COVID-19 и грипп следует включить в порядок оказания медпомощи населению, считает депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Об этом сообщает RT.
Законодатель отмечает, что сейчас не во всех медучреждениях есть экспресс-тесты на выявление COVID и вирусов гриппа. При этом ожидание результатов обычного теста может привести к осложнениям заболевания из-за несвоевременного назначения соответствующего лечения.
"Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях", — говорится в письме.
Также парламентарий попросил ввести экспресс-тесты в список медицинской укладки выездных бригад скорой медицинской помощи.
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