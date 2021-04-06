МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. В течение полугода или немногим больше после перенесенного COVID-19 делать прививку от коронавируса особого смысла нет, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков. Попова рассказала, сколько в России случаев штамма из Британии и ЮАР

По его словам, у большинства людей, перенесших коронавирусную инфекцию, и без того формируется специфическая иммунная защита.

"В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма. Какое это время, сказать сложно, обычно фигурирует цифра в шесть-семь месяцев", — уточнил он.

По словам иммунолога, в течение этого периода после заболевания у подавляющего большинства лиц формируется эффективный специфический иммунитет.

По прошествии времени у переболевших людей возникает потребность вновь усилить специфический иммунитет. Сейчас утвержденных схем применения вакцин для таких случаев нет, но, по мнению специалистов, после перенесенного COVID-19 может быть достаточно лишь одной инъекции.

"Не существует ни одной зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для этих случаев, такие исследования только начались. Изменения в инструкции по применению будут вноситься позже. По мнению многих специалистов, через шесть-девять месяцев после заболевания необходимо будет пройти вакцинацию. По всей видимости, реальный интервал будет немножко выше – до десяти месяцев после заболевания. Скорее всего, чтобы эффективно усилить специфический иммунитет, достаточно будет всего одной инъекции, а не двух", – считает Крючков.

Он советует исследовать уровень специфических антител не ранее чем через полгода после вакцинации и не ранее чем через четыре недели после перенесенного COVID-19.

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