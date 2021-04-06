МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что вопрос инфицирования людей от животных, ранее заразившихся коронавирусом от человека, нужно тщательно изучать, возможно, придется ставить вопрос об обязательной вакцинации домашних питомцев. Россияне пока не готовы вакцинировать от коронавируса домашних животных

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подтвердила РИА Новости, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных.

"Надо помнить, что когда этот вирус жил в мелких млекопитающих и перепончатокрылых, он был не опасен для человека. И когда он преодолел межвидовой барьер, по существу, он стал другим вирусом. Насколько реализуется механизм обратного, реверсного заражения — тут этот вопрос надо еще изучать", — сказал Онищенко РИА Новости.

Теоретически, человек может заразить собаку или кошку, отметил депутат, однако для этого нужен тесный контакт.

"У нас огромный массив наблюдений и случаев, когда описано было бы заражение животных, а потом передача на людей, — таких я не знаю. Поэтому эта эпидемиологическая цепочка реализуется не очень эффективно, к счастью для нас. Но предвидеть это надо, и то направление, в котором работают наши российские ветеринары, — можно считать его перспективным", — добавил Онищенко, имея в виду вакцину от коронавируса для животных.

"Если случаи заражения все же появятся, возможно, придется ставить вопрос об (обязательной — ред.) вакцинации домашних питомцев", — подчеркнул парламентарий.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.

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