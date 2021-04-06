МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что вопрос инфицирования людей от животных, ранее заразившихся коронавирусом от человека, нужно тщательно изучать, возможно, придется ставить вопрос об обязательной вакцинации домашних питомцев. 

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Россияне пока не готовы вакцинировать от коронавируса домашних животных

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подтвердила РИА Новости, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных.

"Надо помнить, что когда этот вирус жил в мелких млекопитающих и перепончатокрылых, он был не опасен для человека. И когда он преодолел межвидовой барьер, по существу, он стал другим вирусом. Насколько реализуется механизм обратного, реверсного заражения — тут этот вопрос надо еще изучать", — сказал Онищенко РИА Новости.

Теоретически, человек может заразить собаку или кошку, отметил депутат, однако для этого нужен тесный контакт.

"У нас огромный массив наблюдений и случаев, когда описано было бы заражение животных, а потом передача на людей, — таких я не знаю. Поэтому эта эпидемиологическая цепочка реализуется не очень эффективно, к счастью для нас. Но предвидеть это надо, и то направление, в котором работают наши российские ветеринары, — можно считать его перспективным", — добавил Онищенко, имея в виду вакцину от коронавируса для животных.

"Если случаи заражения все же появятся, возможно, придется ставить вопрос об (обязательной — ред.) вакцинации домашних питомцев", — подчеркнул парламентарий.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.

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