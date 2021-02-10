МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

"В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы", — сказала Мелано в эфире телеканала "Россия 24". В Британии нашли новый вызывающий беспокойство штамм коронавируса

По ее словам, сейчас идет последний этап разработки вакцины, которая предназначена для всех восприимчивых животных, в первую очередь речь — плотоядных. Исследования проводились на кошках, хорьках, песцах, собаках: из домашних питомцев менее восприимчивы собаки, более восприимчивы — кошки, уточнила Мелано.

"На сегодняшний день исследования показали, что все испытуемые животные, которые были вакцинированы наиболее устойчивым препаратом, показали 100% случаев выработки антител. На наш взгляд, это довольно серьезный результат", — сообщила Мелано.

По поводу частоты вакцинации пока рано делать выводы — как и в случае с вакциной для человека, еще прошло недостаточно времени, продолжила она, обратив внимание, что животные, которых вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ.

Ветпрепарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

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