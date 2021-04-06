МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Главный диетолог Москвы рассказала, кому подойдет интервальное питание

"Правило одно для всех — чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов – 30 граммов сахара. Чтобы придерживаться рекомендаций, нужно строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания и ограничивать кондитерские изделия и сладкие газированные напитки", — рассказала Стародубова, отвечая на вопрос, в каких объемах можно баловать себя сладким.

По её словам, результаты последних исследований, проводимых Роспотребнадзором в рамках Национального проекта "Демография", показали, что доля кондитерских изделий, сладостей в питании школьников очень велика. Это проблема для страны, поэтому усилия, прежде всего родителей, педагогов и врачей, должны быть направлены на то, чтобы помочь детям не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.

"Очень важно, чтобы сладкие блюда, продукты не рассматривались в качестве поощрения для детей. Нельзя действовать по схеме "ты — молодец, съешь конфетку" или "ты сегодня плохо себя вел, не будешь есть сладкое". Конфеты и прочие сладости – это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания", — отметила Стародубова.

Врач сообщила, что можно выбрать альтернативу сладостям, например, ягоды и фрукты, или можно выбирать несладкие, с низким содержанием сахара, варианты десертов, но тоже нечасто, — желе, мармелад или пастила. При этом надо обращать внимание на химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.

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